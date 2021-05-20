مصدر: الكابينت الإسرائيلي سيصوت لوقف إطلاق النار في غزة

قال مصدر سياسي مطلع، إن الكابينت الإسرائيلي سيصوت لوقف لإطلاق النار في غزة من جهة واحدة، يدخل حيز التنفيذ الجمعة.

ويشهد الخميس، مجموعة من الاجتماعات بين المسؤولين الإسرائيليين، إذ اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع رئيس الشاباك نداف أرغمان، قبل التئام المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.

كما اجتمع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، بوزير الدفاع بيني جانتس، قبل اجتماع الحكومة المصغرة.

وكانت مصادر صحفية أمريكية قد كشفت أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة قد يبدأ الجمعة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تعمل إلى جانب مصر والعديد من الدول الأوروبية للضغط على المسؤولين على جانبي الحدود مع غزة، لتحقيق التهدئة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، عن مصادر مطلعة قولها إن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قد يبدأ الجمعة.

وأضافت الصحيفة أن تلك الخطوة جاءت نتيجة تعاظم الضغوط من واشنطن وعواصم أخرى لإنهاء الغارات الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ من غزة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة بايدن تتوقع أن يتم وقف إطلاق النار هذا الأسبوع، باستثناء أي اشتباكات غير متوقعة قد تطيح بالمحادثات الهشة، مشيرا إلى أن "هناك آلية قائمة لوقف إطلاق النار والمسألة الوحيدة المعلقة هي التوقيت".