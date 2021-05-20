كازاخستان تسجل 2433 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 2433 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 366 ألفا و481 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، اليوم الخميس، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 3210 حالات شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 327 ألفا و26 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 35 ألفا و846 شخصا، منهم 13 ألفا و265 مريضا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 107 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، أكدت وزارة الصحة أن مليونا و836 ألفا و821 شخصا قد تلقوا حتى يوم أمس الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.