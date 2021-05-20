الكاتب يسري الفخراني ينعي سمير غانم: وداعا صانع الفرح

نعى الكاتب يسري الفخراني، نجم الكوميديا الراحل سمير غانم، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 84 عاما.

وكتب الفخراني، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلا: "أجمل ١٠٠ مشهد في كوميديا سمير غانم على قنوات الدراما من اليوم.. وداعا صانع الفرح".

وتوفي مساء اليوم الفنان القدير سمير غانم، بعد مسيرة فنية كبيرة أثرى خلالها العمل السينمائي والمسرحي والتليفزيوني في مصر والعالم العربي، وأمتع الملايين من المشاهدين بأعماله التي لا تنسى وبكوميديا من نوع خاص، لم يسبقه إليها أحد، خطت اسمه بين عظماء الكوميديا المصريين والعرب.