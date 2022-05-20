أرسل النادي الأهلي اليوم، الجمعة، خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي جرت يوم الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

واستند الأهلي في شكواه إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالفا نصوص قانون كرة القدم، وبروتوكول الـ«VAR» «المبلغ» لجميع اتحادات وحكام العالم من منظمة «IFAB» المسئولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته.

وأوضح الأهلي أن تدخل حكم الفيديو في أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر، وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرم الفريق من فوز مستحق، ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين.

وكان عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أكد أن إلغاء الهدف، كان قرارا صحيحا من الحكم أمين عمر، مستندا إلى ما أسماه بـ "روح البروتوكول" تقنية الفيديو، التي استوجبت التدخل لتصحيح خطأ رامي ربيعة لاعب الأهلي في تثبيت الكرة قبل أن يلعب ركلة حرة.