فرقة أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل وردة الجزائرية

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم /الخميس/، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

أقيم الحفل بمناسبة الاحتفال بذكرى رحيل الفنانة وردة الجزائرية، وتضمن البرنامج باقة مختارة من أجمل أعمال الفنانة الراحلة منها حكاية حب، لولا الملامة ، ،على عيني ، وحشتوني، العيون السود ، حنين، لعبة الايام ، في يوم وليلة ، أكدب عليك ، ليالينا ، أسمعوني ، حكايتي مع الزمان ، الربابة ، بتونس بيك .

شارك في الحفل: الفنانة مروة ناجي ، بمصاحبة نجوم أوبرا الإسكندرية دعاء رجب، ومروة حمدي، سلمي سيف النصر، وصوليست الكمان الدكتور إيهاب عبد الحميد.

وتأسست فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى في الموسم الفني لعام 2004، بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لمحبي ومتذوقي الموسيقى العربية الشرقية، مثل الموشحات والقصائد والأدوار والطقاطيق، وتعتمد على الأداء الجماعي والفردي في الغناء والعزف، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة، وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.