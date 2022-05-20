الرئيس التونسي: تجمعنا بموريتانيا علاقات أخوية صادقة وتعاون مثمر يعكس الروابط التاريخية

أكد رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، متانة العلاقات الأخوية الصادقة وعلاقات التعاون المثمر القائمة بين تونس وموريتانيا والتي تعكس عمق الروابط التاريخية وتعدّد القواسم الحضارية والثقافية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال الرئيس التونسي، خلال لقائه اليوم الجمعة بقصر قرطاج، مع وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ختار ولد الشيباني، الذي كان محمّلا برسالة خطية موجّهة من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن بلاده حريصة على مواصلة العمل مع أخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أرفع المستويات وفق تصورات مشتركة ورؤى جديدة، فضلاً عن مزيد من ترسيخ سنة التشاور والتنسيق وتبادل الدعم في الترشحات للمناصب في المنظمات الإقليمية والدولية.

من جانبه، نقل الوزير الموريتاني ختار ولد الشيباني، إلى رئيس الجمهورية التونسي تحيات الرئيس الموريتاني، مجددًا التأكيد على ما تكنه بلاده من تقدير كبير لتونس وقيادتها وشعبها.

وأشار ولد الشيباني إلى ما يجمع القيادتين في البلدين من تطابق في وجهات النظر والتصورات بشأن عدّة مواضيع ومسائل ثنائية وإقليمية ودولية، معربًا عن تطلّع موريتانيا إلى مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية مع تونس وتنويعها لتشمل مجالات جديدة وواعدة.