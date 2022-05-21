أكد الفنان أحمد عبدالعزيز، أنه ظل لسنوات بلا عمل، مشددًا على أن أكثر ما يؤلم أي فنان هو أنه لا ينتج.



تابع عبدالعزيز خلال حواره إلى برنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب على قناة "الحياة"، اليوم الجمعة، أنه رفض العديد من الأعمال لأنها لا تليق به أو بتاريخه الفني، واصفًا الفن بأنه "غدار" والسبب هو أن الزمن يستهلك الفنان وعلى الأخير أن يعي ذلك ويتعلم منه وأن يعلم بتقدمه في العمر وبناء على ذلك تتغير معاييره في اختيار الأدوار التي يؤديها.

أبدى الفنان اعتزازه بتقديم مسلسلي "كلبش" مع الفنان أمير كرارة و"الأب الروحي" لتحقيقه من خلال المسلسلين نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن شخصيته في مسلسل "المداح" جديدة، وهذا سر قبوله للدور بالإضافة إلى حبه الشديد للفنان حمادة هلال.

تابع أحمد عبدالعزيز أن الفنان كمال أبو رية زميل وصديق عزيز من وقت الدراسة في معهد الفنون المسرحية، مؤكدًا أنه يحب العمل الدرامي أكثر من العمل السينمائي، أما بالنسبة إلى المسرح فيرى أن عدد كبير من دور المسرح لم يعد موجودًا حاليًا، وهناك مشكلات كبيرة تواجه الصناعة نفسها ولابد من تضافر جميع الجهود من أجل عودة المسرح المصري لمكانته الكبيرة سابقًا.





