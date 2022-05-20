بوتين: روسيا تتعرض لحرب سيبرانية شاملة منذ بدء عمليتها في أوكرانيا



أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تتعرض لـ«حرب شاملة في المجال السيبراني» منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفقا لما أورده موقع «روسيا اليوم».

وصرح بوتين، في كلمة ألقاها في مستهل اجتماع لمجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة، بأنه «سنبحث اليوم مجموعة من المسائل المتعلقة بحماية المنظومات المعلوماتية وشركات الاتصال وضمان استمرارية عملها بشكل واثق والإجراءات الرامية للتصدي للمخاطر الخارجية في هذا المجال».

وشدد الرئيس على أن هذه المسألة تحظى بأهمية قصوى بالنسبة لسيادة روسيا وأمنها واقتصادها والإدارة العامة والاستقرار الاجتماعي في البلاد.

وتابع: «يرتفع عدد الهجمات على البنى التحتية المعلوماتية في روسيا باستمرار خلال السنوات الأخيرة، ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في دونباس وأوكرانيا ازدادت التحديات في هذا المجال حدة وخطورة ونطاقا، وبالفعل تعرضت روسيا لعدوان حقيقي وحرب في الشمال السيبراني».