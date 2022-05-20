رئيس لبنان يتمنى أن يعاود الوسيط الأمريكي مساعيه لترسيم الحدود البحرية الجنوبية

تمنى الرئيس اللبناني ميشال عون أن يعاود الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين مساعيه لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

جاء تصريح عون خلال استقباله اليوم الجمعة في قصر بعبدا، القائد الجديد للقيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا بمناسبة تسلمه مسؤولياته وقيامه بجولة على الدول التي تشملها مهماته في حضور السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وأعرب عون "عن تقديره للجهد الذي قام به الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين للتوصل إلى حل في موضوع الترسيم، متمنياً ان يعاود مساعيه خصوصاً بعدما تم انجاز الانتخابات النيابية".

وخلال اللقاء " تحدثت السفيرة شيا عن أهمية استئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

وتناول البحث "التعاون القائم بين الجيشين الأمريكي واللبناني، حيث أكد الجنرال كوريلا استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني لتمكينه من القيام بدوره في حفظ الامن والاستقرار في لبنان".

وتمنى عون" للجنرال الأمريكي التوفيق في مهماته الجديدة، لا سيما وأنها تشمل 21 دولة في منطقة هي الأقل استقراراً، منوّهاً بالدور الذي يلعبه الجيش الأمريكي في مساندة القوى العسكرية اللبنانية".

يذكر أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كان قد أعلن في بداية تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2020 عن اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود جنوب لبنان برعاية الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مسهّلة من الولايات المتحدة.

ويواجه لبنان نزاعاً حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل.

وعقدت خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل،في مقر القوات الدولية "اليونيفيل" في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان.

وانعقدت الجولات الخمس في الفترة بين 14 تشرين الأول/ 2020 و 14 أيار/ مايو 2021 ، وأصرّ الوفد اللبناني المفاوض خلال الجولة الخامسة على حقه في حدوده البحرية وفقاً لقانون البحار، وتوقفت المفاوضات بعد ذلك.