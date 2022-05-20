قومي المرأة بالإسكندرية: تدريب 30 سيدة على أشغال الخيامية ضمن مبادرة حياة كريمة

صرحت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، أنه تم تدريب 30 سيدة على مهارة إشغال الخيامية والتطريز بالإستعانة بمدربين متخصصين من وزارة الثقافة، في إطار المبادرة الرئاسية "تنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة أطلقها رئيس الجمهورية.

وأضافت الشاذلي في بيان اليوم الجمعة، أنه يعمل المجلس القومي للمرأة في إطار المشروع يعمل على محورين أساسيين هما التمكين الاقتصادي للمرأة و التدخل الثقافي و التوعوي .

وأشارت مقررة الفرع، أنه في ضوء تدخلات التمكين الاقتصادي بقرى حياه كريمة ببرج العرب نفذ الفرع دورتين تدريبيتين على التوازي ولمدة ٦ أيام متواصلة وذلك ضمن برامج تدريبات المشاغل والوحدات الإنتاجية بالتعاون مع وزارة الثقافة صندوق التنمية الثقافية.