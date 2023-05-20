قوات الدعم السريع في السودان ترحب بالبيان الختامي للقمة العربية

رحبت قوات الدعم السريع في السودان، بالبيان الختامي للقمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين التي استضافتها مدينة جدة السعودية، أمس الجمعة.



وقال بيان نشرته قوات الدعم السريع في صفحتها على موقع فيسبوك في وقت متأخر أمس الجمعة: "نرحب بالبيان الختامي للقمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين التي أنهت أعمالها بحضور القادة العرب في مدينة جدة السعودية واعتماد (إعلان جدة) الذي ناقش العديد من القضايا الهامة، وعلى وجه الخصوص الأزمة السودانية".



وأضاف البيان: "نشكر أشقاءنا العرب على الاهتمام والتضامن الكبير مع شعبنا في هذه الظروف التي يعيشها بسبب هذه الحرب".



وتابع: "نؤكد حرصنا على التواصل الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة لتوضيح الحقائق خلال الفترة الماضية بشأن الأوضاع في السودان، والتي هي عكس ما أورده مبعوث القوات الانقلابية وأنصار النظام البائد عضو الحزب المحلول المدعو دفع الله الحاج علي الذي قدم معلومات أمام ختام أعمال القمة تجافي الحقائق والواقع على الأرض مستغلاً المنبر لتقديم معلومات كاذبة ومضللة".



وقال: "ثقتنا كاملة في القادة العرب والدول الشقيقة والصديقة في تفويت الفرصة لعودة النظام البائد الإرهابي إلى السلطة بواجهة قيادة القوات الانقلابية، ومعرفة حقيقة الأوضاع في السودان وأسباب الأزمة".



يُذكر أن بيان القمة العربية، قال: "نتابع باهتمام تطورات الأوضاع والأحداث الجارية في السودان، ونعرب عن بالغ قلقنا من تداعيات الأزمة على أمن وسلامة واستقرار دولنا وشعوبنا".



كما أكد البيان: "ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين".



وأضاف أن اجتماعات جدة التي بدأت في 6 مايو 2023 بين "الفرقاء السودانيين تعتبر خطوة مهمة يمكن البناء عليها لإنهاء هذه الأزمة، وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان وحماية مقدرات شعبه".



ويشهد السودان قتالا منذ أكثر من شهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.