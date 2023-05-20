تنطلق ثاني جلسات المحور السياسي للحوار الوطني غدا الأحد، ومن المقرر أن يتم عقد أربع جلسات للجنتي الأحزاب السياسية والمحليات، وذلك بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتناقش لجنة المحليات غدا على مدار جلستين قضية "قانون المجالس الشعبية المحلية"، كما تناقش لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة التي تضم قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلى قضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".

يذكر أن أولى جلسات المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية انطلقت الأحد الماضي، حيث ناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين، النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كل أشكال التمييز.

وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام: الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة (السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي) يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.