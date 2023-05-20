 صن داونز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الوداد في دوري أبطال إفريقيا - بوابة الشروق
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صن داونز يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الوداد في دوري أبطال إفريقيا

محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 3:11 م | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 3:11 م

أعلن رولاني موكوينا، المدير الفني لنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الوداد المغربي في الرابعة عصر اليوم، السبت على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات الإياب من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الذهاب بين الفريقين أقيمت يوم السبت الماضي في المغرب، وانتهت بالتعادل السلبي، في مواجهة شهدت طرد للاعبين من صن داونز.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في النهائي مع الأهلي، الذي تأهل على حساب الترجي التونسي بعد الفوز عليه 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من نصف النهائي الثاني.

ويدخل صن داونز مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: ثابيلو مورينا، دايفينج ليونجا، عبد المنعم بوطول وأوبري موديبا.

خط الوسط: موثوبي مافالا، تيبوهو موكوينا، سفيليلي موخيلسي، سيفو مبولي وخوليسو موادو

الهجوم: بيتر شالوليلي.


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