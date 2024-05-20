مارك فوتا: لا أمانع تولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة المصري

كشف مارك فوتا، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي عن موقفه من تولي منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال فوتا في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا» على قناة «المحور»: "لابد وأن يكون هناك خطة على المدى البعيد لتطوير كرة القدم المصرية".

أضاف:" مدرب كرة القدم يجب أن يتطلع للمستقبل ويخبر المدير الفني بأفضل الطرق للعب كرة القدم، الأمر يتطلب العديد من السمات الشخصية".

أكد:" في حال تلقي أي عرض من اتحاد الكرة المصري لتولي مركز المدير الفني، سأوافق بالطبع لقد عملت في اسكتلندا في ذلك المنصب ويمكن أن يتكرر الأمر مرة أخرى، وتحدثت مره أخرى مع محمد بركات في وقت سابق، ولكن حتى الأن لا يوجد عرض محدد".

أتم: "عملت مع عدد كبير من المدربين بجنسيات مختلفة وأعمل على أن يظهر المدرب بشكل أكبر ويستطيع تطوير اللاعبين بشكل أسرع".