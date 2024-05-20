مايكل ديل: أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ستكون قياسية جدا في عام 2025

كشفت شركة صناعة الكمبيوتر الأمريكية “ديل تكنولوجيز” النقاب عن خط من أجهزة الكمبيوتر الشخصية مجهزة لمهام الذكاء الاصطناعي ، مؤكدة أنها ستساعد في تجديد شباب تلك الصناعة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن الرئيس التنفيذي للشركة مايكل ديل قوله في مقابلة،:" سنقوم بتسليم الأجهزة بكميات كبيرة في العام الجاري ، وفي العام المقبل ، "ستكون قياسية للغاية".

وستحتوي أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على وحدات معالجة عصبية ، وهي نوع من الرقاقات تهدف إلى تسريع عمل الذكاء الاصطناعي مثل تشغيل روبوت المحادثة.

وأعلنت شركة ديل خلال مؤتمرها السنوي اليوم الاثنين، إنه سيتم تصنيع هذه الرقائق بواسطة شركة كوالكوم إنك لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وقال المسؤولون التنفيذيون في شركة ديل إن أجهزة الكمبيوتر تتضمن أيضا مفتاحا مخصصا لاستدعاء خدمة مساعد الطيار للذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميكروسوفت كورب، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي ، وهي تقنية تستجيب لطلبات المستخدمين الكتابية أو الشفهية ، لأتمتة مهام العمل مثل تلخيص الوثائق وكتابة المذكرات.