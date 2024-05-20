اجتماع طارئ لمجلس الوزراء الإيراني بعد تأكيد مقتل رئيسي والوفد المرافق له

أفادت قناة "إيران إنترناشينال" في نسختها الإنجليزية، اليوم الاثنين، بأن مجلس الوزراء الإيراني عقد اجتماعا طارئاً في أعقاب الإعلان الرسمي عن مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبداللهيان وعدد من المسئولين الآخرين من الوفد المرافق إثر تحطم مروحية كانت تقلهم.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن الاجتماع جاء لبحث التفاصيل الخاصة بالجنازة وبعض الأمور الرسمية الأخرى.

وكانت "تسنيم" قد أعلنت، اليوم الاثنين، مصرع رئيسي وعبد اللهيان والوفد المرافق لهما إثر تحطم مروحية، أمس الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية.

كما أكد التلفزيون الرسمي الإيراني أيضا وفاة الرئيس ووزير الخارجية بتحطم المروحية.

وكان على متن المروحية إلى جانب الرئيس الإيراني ووزير الخارجية إمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس الإيراني، وعنصر من الحرس الثوري والطيار ومساعد الطيار ومسؤول فني.