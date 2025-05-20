استجواب وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام بشأن بلاغ باختلاس أموال

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استجوب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، اليوم الثلاثاء، وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بشأن بلاغ مقدّم ضدّه بجرم اختلاس أموال وابتزاز شركات التأمين.

واستجوب الحجار، وزير الاقتصاد السابق في حضور وكيليه المحاميين طوني فرنجية وسامر الحاج، حول الإخبار المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام ومستشاره فادي تميم وأيلي عبود من لجنة الاقتصاد النيابية بجرم اختلاس الأموال وابتزاز شركات التأمين"، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقرّر القاضي الحجار ترك المستجوب رهن التحقيق واستدعاه إلى جلسة ثانية يعقدها يوم الثلاثاء المقبل".

وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصّناعة والتّجارة والتّخطيط النيابية قد تقدّمت في مارس الماضي بإخبار إلى النّيابة العامّة التّمييزيّة بحق كلّ من وزير الاقتصاد والتّجارة السّابق أمين سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم والمدقّق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والإبتزاز وهدر المال العام.