رئيس جامعة قناة السويس يتفقد مشروعات التطوير الطبي

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أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية بالمجمع الطبي الجامعي، لمتابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت الطبية بالجامعة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء إقليم القناة وسيناء.

واستقبل رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتورة مروة عرابي، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور محمود أحمد، مدير المستشفى التعليمي.

وتابع رئيس الجامعة سير العمل بمركز الأورام والطب النووي والخدمات المقدمة للمرضى، مشددا على ضرورة تسهيل الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الرعاية الطبية، بما يخفف الأعباء عن كاهل المرضى المترددين على المركز.

وأشاد مندور بالإمكانات الفنية المتوفرة بالمركز، والتي تضم أحدث أجهزة الأشعة ووحدات العلاج الكيميائي والإشعاعي، وتقدم خدمة طبية متكاملة، بطاقة استيعابية تصل إلى 13 مريضاً يوميا.

وتفقد رئيس الجامعة وحدة الأشعة التي شهدت مؤخراً أعمال تطوير شاملة ومبنى سكن الأطباء الذي خضع لرفع كفاءة كاملة على مستوى البنية التحتية، بما يواكب معايير الجودة والاعتماد.

وأكد مندور أن الجامعة تضع ملف الاعتماد على رأس أولوياتها، بما يعكس التزامها بتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

وتنفذ جامعة قناة السويس خطة لتطوير المنظومة الصحية بالمجمع الطبي الجامعي، أبرز محاورها مشروع مستشفى طب وجراحة الأطفال، الذي انتهى تنفيذ الطابق الأول منه تمهيداً لتجهيزه وبدء تشغيله، لتقديم رعاية طبية متخصصة للأطفال وفقاً لأعلى المعايير الطبية، مع التركيز على تخفيف العبء عن أسر المرضى في إقليم القناة وسيناء.