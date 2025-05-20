ثنائي هجومي في تشكيل البنك الأهلي أمام مودرن سبورت

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أعلن طارق مصطفى، المدير الفني لنادي البنك الأهلي تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام مودرن سبورت، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويواجه نادي البنك الأهلي فريق مودرن سبورت في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد القاهرة، لحساب إياب ربع نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل نادي البنك الأهلي لمباراة مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: داو سیریل - محمد عبد الغني - أمير مدحت - بوبكر كيتا

خط الوسط: محمد بسيوني - سيرجي أكا - أحمد مدبولي - أحمد النادري

خط الهجوم: أسامة فيصل - أحمد ياسر ريان.

ويتواجد على مقاعد بدلاء فريق البنك الأهلي كلًا من: عبد العزيز البلعوطي - محمد فتحي - محمد عبد اللطيف جريندو - سید عبد الله نيمار - اسحاقو يعقوبو - مصطفى طارق - خالد عبد الشافي - أحمد سعيد - ياو أنور.

وكان نادي البنك الأهلي قد تغلب على مودرن سبورت بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد السلام، في ذهاب ربع نهائي كأس عاصمة مصر.