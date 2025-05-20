محافظ بني سويف يلتقي أعضاء اللجنة المختصة لمناقشة الخطوات التنفيذية لإمكانية تعميم الهوية البصرية بميادين المحافظة

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعاً بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء اللجنة الفنية المختصة، لمناقشة الخطوات التنفيذية للمشروع وآليات إمكانية تعميم الهوية البصرية، حيث تمت مناقشة الملامح العامة لخطة التنفيذ، والتي تشمل تحديد المواقع والميادين الحيوية التي سيتم البدء بها، ووضع خطة تنفيذية لتعميم الهوية البصرية، ضمن خطة تطوير الميادين وتجميل الأماكن العامة.

وشهد الاجتماع حضور كل من: الدكتور محمد جلال، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة بني سويف، الدكتورة هبة الله السمري، عميدة كلية الإعلام بجامعة النهضة، الدكتور محمد ماضي، بكلية الفنون التطبيقية، رامي رجب، مدير التخطيط العمراني، شيرين حسين، مسؤول المكتب الفني، نهى محمد، مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة، وسعيد رمضان، مدير إدارة الإعلام بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف أعلن عن إطلاق الهوية البصرية الجديدة للمحافظة في فبراير الماضي، وذلك تحت رعايته وبإشراف مباشر من نائبه بلال حبش، في إطار الاحتفال بالعيد القومي 2025، حيث جاء هذا المشروع بالتعاون الوثيق مع جامعتي بني سويف والنهضة، إذ ساهمت المؤسستان الأكاديميتان في تصميم الهوية بما يعكس الملامح الحضارية والتراثية والتنموية للمحافظة.