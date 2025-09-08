مقتل إرهابيين اثنين وعسكري في عملية تمشيط غربي العاصمة الجزائرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية "باستشهاد" عسكري ومقتل إرهابيين اثنين، اليوم الاثنين، في عملية بحث وتمشيط لا تزال متواصلة ببلدة بني ميلك بولاية تيبازة التي تقع على مسافة 90 كيلومترا غربي الجزائر.

وجاء في بيان الوزارة أنه جرى ضبط بندقية رشاشة من نوع "اف ام بيه كيه" ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، ومنظار ميدان وأغراض أخرى.

كانت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر قد أعلنت الشهر الماضي عن قتل 4 إرهابيين مسلحين، والقبض على 5 عناصر داعمة للإرهاب في إطار عملية في عموم البلاد.

كما كشفت الوزارة عن تدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية، و13 لغما تقليدي الصنع بولاية خنشلة شرقي البلاد.