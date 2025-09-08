 مقتل إرهابيين اثنين وعسكري في عملية تمشيط غربي العاصمة الجزائرية - بوابة الشروق
الإثنين 8 سبتمبر 2025 9:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

مقتل إرهابيين اثنين وعسكري في عملية تمشيط غربي العاصمة الجزائرية

الجزائر - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 9:16 م | آخر تحديث: الإثنين 8 سبتمبر 2025 - 9:16 م

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية "باستشهاد" عسكري ومقتل إرهابيين اثنين، اليوم الاثنين، في عملية بحث وتمشيط لا تزال متواصلة ببلدة بني ميلك بولاية تيبازة التي تقع على مسافة 90 كيلومترا غربي الجزائر.

وجاء في بيان الوزارة أنه جرى ضبط بندقية رشاشة من نوع "اف ام بيه كيه" ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، ومنظار ميدان وأغراض أخرى.

كانت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر قد أعلنت الشهر الماضي عن قتل 4 إرهابيين مسلحين، والقبض على 5 عناصر داعمة للإرهاب في إطار عملية في عموم البلاد.

كما كشفت الوزارة عن تدمير 12 مخبأ للجماعات الإرهابية، و13 لغما تقليدي الصنع بولاية خنشلة شرقي البلاد.

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك