محافظ أسوان: توريد 345 ألفا و678 طنا من القمح إلى صوامع المحافظة

وجه اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، المسئولين بمديرية التموين لتكثيف الجهود من أجل توريد كميات القمح داخل وخارج المحافظة، والتي وصلت إلى 345 ألف و 678 طن بنسبة 7.70%.

وأوضح المحافظ، أنه توجد متابعات يومية ومستمرة؛ للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين حتى الانتهاء من موسم الحصاد، لتجاوز المستهدف على الوجه الأكمل.

من جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام التموين، أنه سيتم المرور بصفة يومية على المزارعين لمتابعة توريد كميات القمح إلى الصوامع والشون والبناكر داخل المحافظة، والتي بلغت 127 ألفا و408 أطنان، بناء على تعليمات محافظ أسوان.

وأشار إلى مواصلة التنسيق مع المحافظات المجاورة لتوريد الكميات المطلوبة من القمح، حيث تم توريد 218 ألفا و270 طنا في صوامع وشون وبناكر الترامسة والمراشدة بقنا، وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا.