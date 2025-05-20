عاودت مؤشرات البورصة المصرية الارتفاع، فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث صعد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.24% ليصل عند مستوى 31431.23 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.29%، ليصل إلى مستوى 12592.73 نقطة، كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 9284.46 نقطة.

وواصلت البورصة المصرية الهبوط فى ختام تعاملات أمس الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، موسعة من خسائرها، تاثرا بعمليات جني أرباح كبيرة نسبيا، وأنباء عن توقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة لمدة أسبوعين، حيث هبط المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» بنسبة 1.13%، ليغلق عند مستوى 31355.82 نقطة.