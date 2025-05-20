 الثلاثاء 20 مايو 2025.. البورصة المصرية تعاود الارتفاع في بداية التعاملات - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 مايو 2025 10:27 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الثلاثاء 20 مايو 2025.. البورصة المصرية تعاود الارتفاع في بداية التعاملات

أميرة عاصي
نشر في: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 10:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 10:16 ص

عاودت مؤشرات البورصة المصرية الارتفاع، فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث صعد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.24% ليصل عند مستوى 31431.23 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.29%، ليصل إلى مستوى 12592.73 نقطة، كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 9284.46 نقطة.

وواصلت البورصة المصرية الهبوط فى ختام تعاملات أمس الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، موسعة من خسائرها، تاثرا بعمليات جني أرباح كبيرة نسبيا، وأنباء عن توقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة لمدة أسبوعين، حيث هبط المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» بنسبة 1.13%، ليغلق عند مستوى 31355.82 نقطة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك