مجلس النواب الليبي يستدعي مرشحي رئاسة الحكومة الجديدة الإثنين المقبل

قرر مجلس النواب الليبي استدعاء عدد من المرشحين لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة وذلك في جلسة الإثنين المقبل.

وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق مساء اليوم الثلاثاء إن مجلس النواب سيبلغ البعثة الأممية وسفراء الدول لدى ليبيا بما سيتخذه مجلس النواب نحو تشكيل الحكومة وإخطارهم بالموعد.

وعقد مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي برئاسة عقيلة صالح.

وقال بليحق إن المجلس ناقش خلال جلسته الأوضاع في العاصمة طرابلس ومطالب المتظاهرين، وكذلك تشكيل حكومة موحدة.

وأوضح أن الجلسة جرى خلالها عرض التقرير المقدم من قبل النائب العام بخصوص المرشحين لشغل منصب رئيس الوزراء على المجلس و قامت نائب المقرر بعرض عدد التزكيات التي تقدم بها المرشحون لمنصب رئاسة الحكومة في ملفات ترشحهم والتي قام المقرر واللجنة المشكلة بالخصوص بفرزها حسب الشروط والضوابط.

وبشأن الأوضاع في العاصمة، أضاف بليحق أن المجلس خلص إلى مخاطبة الحكومة (المكلفة من مجلس النواب) بتخصيص مبلغ مالي لدعم البلديات المتضررة جراء الأحداث الجارية في غرب ليبيا وعرضه على المجلس، ومطالبة النائب العام بالتحقيق في عملية اقتحام جهاز المخابرات والإفادة عما حدث في القضايا التي جرى التحقيق فيها.

وشهدت طرابلس اضطرابًا أمنيًا مع الإعلان عن مقتل قائد ما يسمى بجهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي، المعروف باسم غنيوة، لتندلع المواجهات بين عناصر تابعة للجهاز واللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة المنتهية ولايتها.

وبعد ذلك وقعت اشتباكات بين اللواء 444 قتال وجهاز الردع بعد قرار رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة حل جهار الردع، مما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين والمدنيين، فيما لم تعلن أي جهة عن حصيلة رسمية للضحايا.

واعتراضا على حكومة الدبيبة، خرجت تظاهرات تضم آلاف الليبيين في ميدان الشهداء بطرابلس، مما أدى إلى إعلان عدد من الوزراء استقالاتهم احتجاجا على عمل الحكومة.