 البنك الأهلي يفوز على مودرن سبورت ويتأهل لنصف نهائي كأس عاصمة. مصر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنك الأهلي يفوز على مودرن سبورت ويتأهل لنصف نهائي كأس عاصمة. مصر

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 10:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 مايو 2025 - 10:30 م

اقتنص فريق البنك الأهلي بطاقة التاهل لنصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد الفوز على نظيره مودرن سبورت بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، في إياب الدور ربع النهائى بكأس عاصمة مصر.

وسجل أسامة فيصل هدف الفوز لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

وكان البنك الأهلي قد تغلب على مودرن سبورت في الذهاب بثنائية نظيفة. 

 ويصل مجموع جوائز بطولة كأس الرابطة إلى ٢٥ مليون جنيه، في الوقت الذي يحصل فيه أي ناد يشارك في البطولة على ٤٠٠ ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالي:

البطل 10 ملايين جنيه 

الوصيف 4 ملايين  

الثالث 2 مليون جنيه

الرابع 1.5 مليون جنيه


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