تحرير 593 قضية ضد مخابز مخالفة بمحافظة القاهرة

أكد ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين -مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، تكثيف التواجد الرقابى والحملات التموينية والتفتيشية على المخابز البلدية للوقوف على مدى إلتزام أصحاب المخابز بالقوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، للاطمئنان على حركة المخابز وجودة رغيف الخبز البلدى المدعم من قبل الدولة المقدم للمواطنين وإحكام السيطرة على المخابز لمحاربة الفساد والخارجين عن القانون.

وأوضح ثابت، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل عدد من الحملات التموينية المكبرة خلال الفترة الماضية لتشديد الرقابة على االمخابز، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن تحرير 593 قضية ومحاضر متنوعة مابين بيع بأزيد من السعر الرسمى ونقص وزن وتصرف وتجميع 213 ش المخصصة للمخابز البلدية لإعادة طرحها فى السوق السوداء بقصد التربح.

وأكد عدم صلاحية ميزان وخبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بالسجلات وأيضا عدم وجود ترخيص وتوقف بدون إذن من الجهات المختصة، حيث لن نتهاون مع أي محاولة للتلاعب بحقوق المواطنين.

وتابع: "توجيه تحذير شديد اللهجة لجميع المخابز التي تم المرور عليها بعدم التلاعب بأوزان الخبز المدعم، وتم التشديد على أن أي مخالفة سيتم مواجهتها بإجراءات قانونية صارمة وأنه يجرى المتابعة على المخابز البلدية على مدار الساعة من خلال الحملات المكثفة اليومية والتى تتم دون توقف".

وشدد على أن هدفنا وشغلنا الشاغل هو تحسين جودة الخدمات المقدمة وخاصة رغيف الخبز المقدم للمواطنين وأن المديرية تواصل بذل كل الجهد من أجل تقديم خدمات تموينية للمواطن بصورة متميزة وجيدة، مؤكدًا على جودة رغيف الخبز البلدى المدعم من قبل الدولة والمقدم للمواطنين.



