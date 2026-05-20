الاحتلال يبعد طفلا عن المسجد الأقصى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طفلا مقدسيا عن المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت محافظة القدس، بأن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا يقضي بإبعاد الطفل راغب ماجد الجعبة عن المسجد الأقصى لمدة 6 أشهر، ما حرمه من التقدم لامتحاناته التجريبية، كونه طالبا في مدرسة رياض الأقصى الثانوية داخل المسجد، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة إبعاد ممنهجة تستهدف إبعاد المواطنين الفلسطينيين من أهل القدس عن المسجد الأقصى بهدف تفريغه من المصلين والمقدسيين.

إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى.

وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنين برفقة رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست الاحتلال تسفيكا فوغل اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية واستفزازية، تحت حماية شرطة الاحتلال.

كما أقدم مستوطنون على قطع أعمدة كهرباء في قرية مادما جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي القرية اقتحموا المنطقة، وقطعوا أعمدة الكهرباء فيها.

وأضافت المصادر أن المستوطنين يواصلون سرقة المياه من المنطقة ذاتها، إلى جانب تنفيذ اعتداءات متكررة بحق الأهالي وممتلكاتهم.