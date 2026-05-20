محمد سمير ندا عن أزمة الإيداع: ستهاجر الأقلام المصرية بأوراقها إلى أقرب براح وتنشر حكايتها في دور نشر عربية

في سياق الجدل المتواصل حول قرار دار الكتب والوثائق القومية الخاص بإلزام الناشرين بتسليم نسخ من الكتب بصيغة «Word» قابلة للتعديل للحصول على رقم الإيداع، علّق الكاتب والروائي محمد سمير ندا على الأزمة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال محمد سمير ندا: «ما لم يخرج علينا من هذا النفق المظلم صوت رشيد، أعتقد أننا سنشهد خلال الشهور المقبلة موجة من الدياسبورا الثقافية المصرية».

وأضاف: «ستهاجر الأقلام بأوراقها إلى أقرب براح متاح، ولسوف نرى أبرز وأهم الأصوات الأدبية المصرية تنشر حكاياتها وأفكارها وأحلامها وهواجسها لدى دور نشر عربية، لتوزع كتبها في سائر أنحاء العالم العربي، بينما يطالعها القراء المصريون فقط على تطبيق أبجد».



وجدير بالذكر أن الأزمة بدأت عقب اعتراض عدد من الناشرين والكتّاب على ما تردد بشأن تطبيق قرار من دار الكتب والوثائق القومية يُلزم الناشرين بتسليم نسخة من الكتب بصيغة «Word» قابلة للتعديل للحصول على رقم الإيداع، وهو ما اعتبره كثيرون تهديدًا لحقوق الملكية الفكرية ويفتح الباب أمام مخاوف تتعلق بحماية النصوص قبل نشرها.

وقد أصدر اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهران بيانات متتالية أعلن فيها رفضه للإجراء، فيما أكدت دار الكتب أن الهدف من القرار هو دعم التحول الرقمي وتيسير إجراءات الإيداع الإلكتروني، وهو ما قوبل بحالة واسعة من الاستنكار والقلق داخل الأوساط الثقافية، بسبب المخاوف المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وتأمين النصوص قبل نشرها.