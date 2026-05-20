تشاكا يقود قائمة سويسرا فى كأس العالم 2026

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مورات ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، القائمة الرسمية المشاركة فى بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشهدت القائمة غياب النجم المخضرم شيردان شاكيرى بعد اعتزاله اللعب الدولي، بينما يتصدر جرانت تشاكا، لاعب سندرلاند الإنجليزي، قائمة المنتخب السويسري فى المونديال.

ويخوض منتخب سويسرا منافسات المجموعة الثانية، بجانب منتخبات قطر وكندا والبوسنة والهرسك.

وجاءت قائمة سويسرا كالتالي:

حراسة المرمى:

مارفين كيلر، جريجور كوبل، إيفون مفوجو.

خط الدفاع:

مانويل أكانجي، أوريلي أميندا، إيراي كومرت، نيكو إلفيدي، لوكا جاكيز، ميرو موهايم، ريكاردو رودريجيز، سيلفان ويدمر.

خط الوسط:

ميشيل إيبيشر، كريستيان فاسناخت، ريمو فريولر، أردون جاشاري، يوهان مانزامي، فابيان ريدر، جبريل سو، روبن فارجاس، جرانت تشاكا، دينيس زكريا.

خط الهجوم:

زكي عمدوني، بريل إمبولو، سيدريك إيتن، دان ندوي، نواه أوكافور.