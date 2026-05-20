محافظ المنيا: وقف الإجازات خلال عيد الأضحى المبارك وتجهيز 38 مجزرا لاستقبال الأضاحي بالمجان

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تواصل استعداداتها المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تجهيز الشوادر والمجازر وأماكن الذبح وفق المعايير البيئية والاشتراطات الصحية، لاستقبال الأضاحي ومذبوحات الجزارين والجمعيات الأهلية، مع انتظام العمل بالمجازر الحكومية وتقديم خدمات الذبح المجاني للمواطنين طوال أيام العيد.

وأعلن محافظ المنيا، في تصريحات صحفية، عن وقف الإجازات والراحات لجميع المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية، ومنهم الأطباء البيطريون والعاملون بالمجازر والإدارات البيطرية، حتى نهاية فترة العيد، مع تدعيم المجازر بفرق إضافية من الأطباء البيطريين والأجهزة المعاونة، لضمان إجراء الكشف البيطري الكامل على الأضاحي قبل الذبح وبعده.

ومن جهتها، أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا عن إنهاء استعداداتها لعيد الأضحى المبارك 2026، من خلال تجهيز 38 مجزرا منتشرة بجميع القرى والمدن داخل 9 مراكز من العدوة شمالا وحتى ديرمواس جنوبا، لاستقبال أضاحي عيد الأضحى مجانا.

وقال الدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إنه تم تعقيم وتطهير وتنظيف المجازر من خلال لجان بالإدارات البيطرية بكل مركز، مؤكدا تواصل حملات التفتيش الصباحية والليلية على محلات الجزارة وبيع اللحوم صباحا ومساءً.

وأشار كدواني إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، إلى جانب متابعة انتظام عمل المخابز خلال فترة العيد، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح المحافظ أنه تم تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طوارئ أو شكاوى، مع رفع درجة الجاهزية بكل القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية خلال فترة الإجازة، إلى جانب متابعة المواقف وخطوط السير بين المراكز، والتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب خلال فترة العيد.

وأضاف أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بشكل فوري، خاصة خلال فترة الإجازات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

كان محافظ المنيا قد شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعدد من المحافظين، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، وعدد من الملفات الخدمية والتنموية المهمة، وفي مقدمتها مواجهة مخالفات البناء والتعديات، والتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة.