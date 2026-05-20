لبنان يؤجل جلسة تشريعية غدا بسبب احتجاجات على قانون العفو العام

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تأجيل جلسة تشريعية كانت مقرّرة غداً الخميس على خلفية احتجاجات على قانون العفو العام.

وقال المكتب الإعلامي ، في بيان صحفي اليوم الأربعاء ، :"لما كان القصد لاقتراح قانون العفو، وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي يرمي لإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة بوصفه ركنا من أركان الدولة القانونية وضمانة حرية الأفراد، سيما أن الوضع في السجون اتسم بتأخير مزمن في إصدار الأحكام الجزائية".

وأضاف البيان " بالرغم من الجهود التي قامت بها دوائر المجلس النيابي واللجان المشتركة للتوصل إلى توافق وطني يكون علامة جمع في وطن أحوج ما يكون به للتضامن والتوافق، غير أن الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض ويا للأسف طائفي ومذهبي تقرر تأجيل جلسة الغد على موعد آخر شعاره التوافق".

وكانت اللجان النيابية المشتركة أقرّت أمس الثلاثاء اقتراح قانون العفو العام، بعد عدد من الجلسات، ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة عامة غدا وذلك لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها قانون العفو العام.

ونفّذ عدد من أهالي الموقوفين الإسلاميين مساء أمس احتجاجات على الصيغة المطروحة لقانون العفو العام، ورفضًا لما وصفوه بـ"العفو المنقوص" والاستثناءات التي يتضمنها مشروع القانون. وأقدموا على قطع عدد من الطرق في جبل لبنان وشمال لبنان وشرقه.