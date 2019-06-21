ميركل تؤيد هدف 2050 لتحقيق الحيادية التامة بالنسبة للكربون في أوروبا

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قالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل قبيل انطلاق قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل إن بلادها تؤيد هدف 2050 لتحقيق الحيادية التامة بالنسبة للكربون في الاتحاد الاوروبي.

وأعربت ميركل – أثناء حديثها بشأن الاجندة الاستراتيجية للاتحاد الاوروبي للسنوات الخمس المقبلة – عن أملها في أن "تصبح النوايا الطموحة فيما يتعلق بتغير المناخ، حقيقة".

وسيتعين على أغلب الدول، ومن بينها ألمانيا، بذل جهود إضافية، من أجل الوصول إلى أهداف الاتحاد الاوروبي المتعلقة بالمناخ لعام 2030، بحسب ما قالته ميركل.

وأضافت ميركل: "لكننا نريد أيضا الالتزام بتحقيق حيادية المناخ بحلول عام2050... من المؤكد أنني يمكنني أن أؤيد هذا الهدف لألمانيا".