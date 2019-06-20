وكيل «تعليم البحيرة»: لن نتستر على أي فساد داخل المديرية

قال محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه لن يتستر علي أي فساد داخل المديرية أو على مستوي قطاعات المحافظة ككل، مؤكدًا أنه فور ورود معلومات تثبت بعض التجاوزات في أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بأحد مراكز المحافظة، شكلت على الفور لجنة لإعادة التصحيح.

وأضاف أن أعمال اللجنة المُشكلة من الكنترول المركزي بالمديرية لمتابعة القطاعات المختلفة، أسفرت عن وجود بعض التجاوزات تتمثل في إعطاء بعض الطلاب درجات بالزيادة عن الدرجات الحاصلين عليها بكراسات الإجابة.

وأوضح "سعد" أنه بناء علي ما سبق، تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها للشئون القانونية وتم التحقيق وأرسلت جميع الأوراق للنيابة العامة والنيابة الإدارية لأعمال شؤونهما، مشيرًا إلى تصحيح النتيجة وفقًا لأوراق الإجابة، وبناء على ذلك تم إعفاء رئيس القطاع من منصبه.

وكان قد اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، نتيجة امتحان الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية" بنسبة نجاح بلغت 69.89٪ وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 90861 طالبًا وطالبة حضر منهم 89517 ونجح منهم عدد 62559 طالبًا وطالبة.

وجاءت إدارة بندر دمنهور في المركز الأول بنسبة نجاح 86.87% ثم بندر كفر الدوار بنسبة 74.68% ثم إدارة كوم حمادة في المركز الثالث بنسبة 64.48% وإدارة الدلنجات في المركز الرابع بنسبة 64.81% وجاءت إدارة إيتاي البارود في المركز الخامس بنسبة 81.29%.