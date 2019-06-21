الاتفاق بين وزارة الدفاع الألمانية وقطاع السفن على إبحار السفينة «جورش فوك» بدءا من الغد

اتفقت وزارة الدفاع الألمانية وشركات السفن التي قامت على صيانة سفينة التدريب الألمانية "جورش فوك" بصفة مبدئية على تسوية النزاع بينهما بشأن الحسابات المتأخرة مقابل صيانة السفينة التاريخية.

أكد متحدث باسم الوزارة اليوم الخميس في برلين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على أن جسم السفينة الشراعية التابعة للبحرية الألمانية والمستخدمة في تدريب طلاب البحرية يمكن أن ينزل إلى المياه الملاحية غدا الجمعة بعد صيانته في ميناء "بريمرهافن" الألماني.

يطلق اسم الكاتب جورش فوك على هذه السفينة التي تعرف بصورة أدق باسم "جورش فوك "2 والتي تم بناؤها عام 1958 وهي الثانية بعد "جورش فوك" الأولى التي شيدت عام 1933 ، وتحمل اسم هذا الكاتب الذي عمل أيضا كقائد بحري.