أفغانستان: تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 28 ألفا و424 حالة، عقب تسجيل 546 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 569 حالة، عقب تسجيل 21 حالة وفاة جديدة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين بلغ 8292 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.