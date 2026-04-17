إسرائيل تقتل شخصا رغم وعد ترامب بأنها لن تقصف لبنان بعد الاتفاق

قتل شخص، الجمعة، بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في جنوب لبنان، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تل أبيب لن تقصف لبنان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: "استشهاد سائق دراجة نارية في بلدة كونين بقضاء بنت جبيل، بعد أن استهدفته مسيرة إسرائيلية".

كما أفادت الوكالة بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرات في بلدتي الطيبة ودير سريان بقضاء مرجعيون.

ويأتي الهجومان في اليوم الأول لسريان اتفاق لوقف إطلاق نار لمدة 10 أيام بين تل أبيب وحزب الله، والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس.

كما يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال"، بأن إسرائيل "لن تقصف لبنان بعد الآن، لأن الولايات المتحدة تمنعها من ذلك".

وخلال 45 يوما من العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي بدأ في 2 مارس الماضي، أستشهد أكثر من 2294 شخصا وأصيب 7544 آخرون، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، بحسب أحدث المعطيات الرسمية.

وفي أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حربا على لبنان، وأُعلن في نوفمبر من العام التالي وقف لإطلاق النار، لكن تل أبيب واصلت خرقه يوميا، ثم وسعت عدوانها في 2 مارس الفائت.