روسيا تعتزم استدعاء جنود احتياط للدفاع عن منطقة سان بطرسبرج من الطائرات المسيّرة

أعلنت السلطات في المنطقة المحيطة بمدينة سان بطرسبرج الواقعة شمالي روسيا، أنها بصدد استدعاء جنود احتياط إلى توقيع عقود للانضمام إلى وحدات الدفاع الجوي، في ظل تزايد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة.

وقال حاكم منطقة لينينجراد، ألكسندر دروزدينكو، في منشور على تطبيق تليجرام، اليوم الجمعة، أنه تقرر نشر فرق متنقلة إضافية داخل مباني الشركات والبنية التحتية الحيوية في منطقة لينينجراد.

وأوضح دروزدينكو، أن السكان ممن لديهم خبرة عسكرية سيكونون مؤهلين لتوقيع عقود لمدة 3 سنوات، ستتضمن خدمة في ثكنات عسكرية لفترة تتراوح بين شهرين و6 أشهر.

وكانت صحيفة كوميرسانت الروسية قد أفادت، في أكتوبر الماضي، بنشر أول وحدة من جنود الاحتياط للتصدي للطائرات المسيرة الأوكرانية في منطقة لينينجراد، المحاذية لحدود فنلندا وإستونيا.

وفي الوقت ذاته، قام البرلمان الروسي بتسريع إجراءات تمرير قانون يشرع هذا النموذج الجديد لاستخدام جنود الاحتياط في حماية المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية.