مونتنيجرو تعتزم اجراء انتخابات برلمانية ومحلية في اغسطس المقبل

تعتزم جمهورية مونتنيجرو "الجبل الأسود"، إجراء انتخابات برلمانية ومحلية في بعض البلديات في الثلاثين من أغسطس، حسبما قال الرئيس ميلو ديوكانوفيتش اليوم السبت.

ويحكم ديوكانوفيتش وحزبه الديمقراطي الاشتراكى الجمهورية اليوغوسلافية السابقة بدون انقطاع منذ تطبيق النظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية في عام1989.

وفي الانتخابات الأخيرة، التي أجريت في أكتوبر عام 2016 ، فاز الحزب الديمقراطي الاشتراكى بـ35 من أصل 81 مقعدا. وقد القت مزاعم ديوكانوفيتش بحدوث محاولة انقلاب، مدعومة من بلجراد وموسكو، بظلالها على الانتخابات.

في العام التالي، انضمت مونتنيجرو إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لتكمل رفضها للتحالفات مع صربيا وروسيا.

مع ذلك، فإن التوترات داخل البلاد تتصاعد، وهناك احتجاجات متكررة، حيث إن السكان مستقطبون جراء هذا التحول المؤيد للغرب.