تعليم مطروح: نقل صناديق أسئلة امتحانات اليوم الثاني للدبلومات الفنية

قال عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه تم الانتهاء من إجراءات نقل وتسفير صناديق الأسئلة الخاصة بامتحانات اليوم الثاني للدبلومات الفنية، بكل نوعياتها، من مركز توزيع الأسئلة الرئيسي، إلى اللجان الامتحانية.

وأكد متابعة الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الأسئلة الحديدية قبل تسفيرها إلى اللجان الامتحانية في كل أرجاء مطروح، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسلم الأسئلة والإجابات، على أن يتم توزيع الأسئلة على الإدارات التعليمية الثمان، تمهيدا لتوزيعها في 23 لجنة امتحانية، وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير وقائية محكمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.