السجن 10 سنوات للمتهمين بهتك عرض سيدة وتصويرها بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 19300 جنايات الزقازيق لسنة 2021، بمعاقبة المتهمين بهتك عرض ربة منزل وتصويرها لابتزازها ماليًا بالسجن 10 سنوات لكلٍ منهما.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل تُدعى "أ.س.ا.ع"، 29 سنة، مُقيمة بمحافظة الغربية، تتهم فيه كلًا من: "أحمد.ف.م.م"، 47 سنة، ميكانيكي دراجات بخارية، و"محمد.م.ع.ا"، 21 سنة، مُقيمان بدائرة مركز الزقازيق، باستدراجها والتعدي عليها بهتك عرضها وتصويرها لابتزازها ماليًا.

وتبين صحة الواقعة والاتهام، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.