60% من الإصابات بكورونا في لشبونة تعود لسلالة دلتا

أظهرت نتائج اختبارات أولية أن أكثر من 60% من الإصابات بفيروس كورونا في لشبونة، تعود إلى سلالة "دلتا"، وفقا لما نقلته صحيفة "بابليكو" ووسائل إعلامية أخرى اليوم الأحد.



ونُسبت البيانات إلى وكالة الصحة الوطنية في البلاد.



وتم إغلاق العاصمة البرتغالية لمدة يومين ونصف اليوم بسبب ازدياد قلق المسؤولين هناك إزاء حدوث قفزة فى عدد حالات الإصابة بسلالة "دلتا".



ويُعني هذا أنه لا يُسمح لسكان المدينة الذين يزيد عدد سكانها عن 8ر2 مليون نسمة بمغادرة منازلهم إلا لأسباب ضرورية. ويُسمح بدخول المدينة فقط في ظروف خاصة. ودخلت القواعد حيز التنفيذ يوم الجمعة ومن المقرر أن تستمر حتى وقت مبكر من يوم الاثنين .



وهناك احتمال أن يتم فرض إغلاق مماثل في عطلة نهاية الأسبوع من 25 إلى 28 حزيران/يونيو أيضا، على الرغم من أن أي قرار للقيام بذلك ربما يأتي فقط في اللحظة الأخيرة.



وأصبحت البرتغال قلقة بشكل متزايد بشأن انتشار سلالة دلتا، التي ساهمت في ارتفاع عدد الحالات في الآونة الأخيرة في البلاد.