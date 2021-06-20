نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الأحد: 19% زيادة في قيمة الصادرات خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 20 يونيو 2021، والتي جاء في مقدمتها:

وزيرة الصناعة: 19% زيادة فى قيمة الصادرات خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجارى

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة بنسبة 19% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت 12 مليارا و323 مليون دولار مقابل نحو 10 مليارات و375 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق مليار و948 مليون دولار، مضيفة أن الزيادة فى الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062021&id=bbddcbec-4178-41dd-af07-d162e8d2e2fd

«المالية»: إنفاق 98.99 مليار جنيه لمواجهة تداعيات كورونا منذ ظهور الوباء

قالت وزارة المالية إن إجمالي ما تم إنفاقه لمواجهة أثار جائحة كورونا، ودعم القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا جراء الأزمة بلغ 98.99 مليار جنيه، وفقا لموازنة المواطن الصادرة من وزارة المالية على موقعها الإلكترونى.

اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس من العام الماضي قرار بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة ازمة انتشار فيرس كورونا ودعم القطاعات الاقتصادية الاكثر تضررا .

وزيرة التخطيط: تنفيذ 585 مشروعا تنمويا في القاهرة بتكلفة 35.3 مليار جنيه

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 585 مشروعا تنمويا بمحافظة القاهرة خلال عامي (18/2019- 19/2020) بتكلفة كلية تقدر بنحو 35.3 مليار جنيه في 6 قطاعات، هى: الإسكان، الكهرباء، النقل، الري، التنمية المحلية، التعليم.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062021&id=494dd441-13e3-40e5-9d11-2c9f96ae4a02

الملا : محطتان جديدتان لتموين السيارات بالغاز على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء مجدي أنور رئيس الشركة الوطنية للطرق، بحضور النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والنائب عبدالخالق عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي "كارجاس - شيلأوت" طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062021&id=922dabdd-a575-4601-8f54-68ecc74b5a19

الرقابة المالية تقدم برامج تدريبية للعاملين بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية

أعلنت هيئة الرقابة المالية توفير الاحتياجات التدريبية للعاملين بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم لتمكينهم من المشاركة في البرامج التدريبية المتعددة التي يقدمها معهد الخدمات المالية –الذراع التدريبي للهيئة- والتي تغطي كافة المتطلبات الفنية والقانونية للأنشطة المالية غير المصرفية.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062021&id=94602d30-ea79-412e-a755-389a84be2068

معيط: نستهدف رفع كفاءة الأداء المالى من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية

قال محمد معيط وزير المالية: "إننا ماضون فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية بالتزامن مع الانتقال التدريجى إلى مصر الرقمية، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات العالمية؛ على النحو الذى يُسهم فى إرساء دعائم الإدارة الرشيدة للمال العام، بما يتسق مع جهود تعظيم القدرات الرقمية والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى التحديث المستدام للأنظمة المالية المميكنة"، مضيفا: "نستهدف رفع كفاءة الأداء المالى من خلال التوسع فى استخدام الحلول التكنولوجية؛ بالتعاون مع العديد من الشركاء".

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062021&id=bf9c88fd-dd5b-4f09-aad8-77bb95687fec

البورصة المصرية تخسر 0.7% في أول الأسبوع

هبطت البورصة المصرية في أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.7%، ووصل إلى مستوى 9798 نقطة.

وخسرت السوق المصرية اكثر من 1% الأسبوع الماضي، وخسر المؤشر الرئيسي 1.1% في الجلسات الخمس.

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ18.5 مليار جنيه

طرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقع الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 11 مليار جنيه لأجل 91 يوما، والطرح الثاني بقيمة 7.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

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https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=20062021&id=a6ff4e3c-f130-4433-925f-87fcae61dbc1