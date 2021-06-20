ماليزيا: 5293 إصابة جديدة بكورونا و60 حالة وفاة

سجلت وزارة الصحة الماليزية، 5 آلاف و293 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الأحد، أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في البلاد إلى 696 ألفا و408 إصابات مؤكدة، من بينها 63 ألفا و815 حالة نشطة.

وأضافت أنه - خلال الساعات الـ 24 الماضية - تم تسجيل 60 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 4 آلاف و408 حالات، مشيرة إلى تعافي 5 آلاف و941 حالة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 628 ألفا و185 شخصا.