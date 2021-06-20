حزب اليسار الألماني يقر برنامجه الانتخابي

أقر حزب اليسار الألماني برنامجه للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في آواخر سبتمبر المقبل.



وخلال مؤتمر عبر الإنترنت، صوتت أغلبية واضحة من مندوبي الحزب (362 مندوبا) لصالح البرنامج وهو ما يمثل نحو 88% من مندوبي الحزب البالغ عددهم الإجمالي 412 مندوبا، فيما عارضه 30 مندوبا وامتنع 20 مندوبا عن التصويت.



ويتضمن البرنامج المطالبة بوضع حد أدنى للمعاش بقيمة 1200 يورو وزيادة عدد أيام الأجازات والعطلات وتوفير وسائل النقل العام مجانا على المدى الطويل.



كما يتضمن برنامج الحزب زيادة الضرائب على الشركات والدخول والثروات الكبيرة فضلا عن فرض ضريبة أزمة على الثروات التي تبدأ من 2 مليون يورو من أجل التغلب على تداعيات أزمة كورونا.



وأعرب الحزب في البرنامج عن التزامه بالهدف الرامي إلى تقليص مقدار الارتفاع في درجة حرارة الأرض بـ 5ر1درجة والوصول إلى حالة الحياد المناخي بحلول عام 2035، ويُقْصَد بالحياد المناخي التوازن بين انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبين امتصاصها من الغلاف الجوي، وجاء في البرنامج أن اليسار بذلك هو " الحزب الوحيد" الذي التزم بهذا الهدف كما تطالب به حركة أيام الجمع من أجل المستقبل.