اعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٧٩.٥%، ونتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٥.٥%، ونتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ١٠٠%، ونتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%.

وهنأ حنفي الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدماً الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

وبخصوص الشكوى من صعوبة مادة اللغة العربية، أكد محافظ البحر الأحمر أنه قد ورد تقرير من مدير عام تنمية اللغة العربية ورئيس قطاع التعليم العام، أوضح خلاله أن الامتحان مطابق للمواصفات الفنية، وجاء في مستوى الطالب المتوسط، وراعى الفروق الفردية؛ علمًا بأن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت ٩٤.٧%، علاوة على أن ١٨٣ طالبًا وطالبة حصلوا على ١٠٠% في اللغة العربية.

https://drive.google.com/file/d/1EA8MMpQ_93XD2cP-EVlM2DdqcJu0BJxP/view?usp=sharing

المهني

https://drive.google.com/file/d/1aPPrbKpgVGXZeKGRwx5aTvxviJqZKS4d/view?usp=sharing

تربية خاصة

https://drive.google.com/file/d/1oJbSELJtrGM21E2WhvT0yNWlpMAvXt8-/view?usp=sharing