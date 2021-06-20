محافظ دمياط تستعرض مع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب إنجازات المحافظة في 4 سنوات

استعرضت محافظ دمياط الأستاذة الدكتورة منال عوض مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أبرز الانجازات التى شهدتها محافظة دمياط خلال الأربع سنوات الماضية بالقطاعات المختلفة.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ دمياط والنائب احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اللقاء المُنعقد اليوم مع أعضاء اللجنة و نواب البرلمان بغرفتيه عن محافظة دمياط ومحمد همام سكرتير عام المحافظة ومجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

ورحبت "المحافظ" مجددًا بالنائب السجينى ووفد اللجنة، مؤكدة أن الزيارة تستهدف تحقيق التعاون المشترك بين المحافظة ومجلس النواب و الوقوف على معدلات تنفيذ جميع المشروعات الجارى تنفيذها بقطاعات عدة .

وقالت الدكتورة منال عوض إن قطاع التعليم شهد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والتوسعة والإنشاء لـ ٧٢ مدرسة بإجمالى ١١٤٢ فصلا بتكلفة قدرها ٥٨١ مليون جنيه، وجار تنفيذ هذه الأعمال في ٣٨ مدرسة بإجمالى ٥٠٨ فصول بتكلفة ٢٧١ مليون جنيه، حيث ساهمت تلك الجهود فى تحقيق طفرة لتصبح دمياط من أقل المحافظات بالكثافة الطلابية بالفصول ، فضلاً عن انضمام مدينة دمياط لعضوية الشبكة الدولية لمدن التعلم التابعة لليونسكو والتى ستساهم فى توفير الدعم الفنى والمالى للقضاء على الأمية وتعزيز مهارات التعلم وكذا حصول مديرية التربية والتعليم ومدرسة النيل الدولية على المركز الأول بالمسابقة الدولية international school award، فى حين تم تنفيذ ٧٨ مشروع إسكان اجتماعى واقتصادى واستثمارى بتكلفة قدرها ٥٣٨ مليون جنيه ويجرى العمل بثلاث مشروعات للإسكان الاقتصادى والأولى بالرعاية بقيمة قدرها ١٦.٥٠٠ مليون جنيه وأيضاً وبهذا القطاع وبالتعاون مع النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب نجحت هذه المساعى فى الحصول على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ١٧ فدانا بمنطقة شطا لإنشاء مشروع إسكان اجتماعى.



وقالت "المحافظ" إنه تم تنفيذ ٤ مشروعات بقطاع مياه الشرب خاصة بأعمال تأهيل محطات و إحلال وتجديد شبكات بتكلفة ١٨٥ مليون جنيه وجار العمل في ٦ مشروعات أخرى بتكلفة قدرها ٦٢٠ مليون جنيه، وأيضاً تنفيذ ١٥ مشروعا بقطاع الصرف الصحي بتكلفة قدرها ٧٢٠ مليون جنيه وجار العمل في ٢٠ مشروعا بقيمة تقدر ب ١.٤ مليار جنيه.

وفى هذا السياق،، أوضحت "محافظ دمياط" أن نسبة تغطية المحافظة بخدمات مياه الشرب قد بلغت ١٠٠٪، كما أكدت أنه تم بذل جهود كبيرة خلال الفترة الماضية لاستكمال المشروعات المتعثرة بقطاع الصرف الصحي لتصل نسبة التغطية بعد الانتهاء من المشروعات الجارية ٨٥٪، هذا الى جانب العمل في ١٢ مشروعا بقطاع الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد.



وعلى جانب آخر، تتمثل مشروعات القطاع الصحى فى تنفيذ ١٤ مشروعا بتكلفة إجمالية ٣٤٦ مليون جنيه من بينهم استكمال تنفيذ مبنى العيادات الخارجية والغسيل الكلوي بمستشفى دمياط العام بتكلفة قدرها ١٠٥ ملايين جنيه و كذلك بنك الدم الإقليمى بتكلفة تقدر ب ٢٨ مليون جنيه بالإضافة إلى ١٢ مشروعا جار تنفيذهم بقيمة ٢١٥ مليون جنيه، كما قامت "المحافظ" بتسليط الضوء حول المبادرات الرئاسية" ١٠٠ مليون صحة" والتى حققت دمياط بها المستهدف و كذا القوافل الطبية التى تجوب قرى المحافظة بشكل اسبوع.

وسلطت الدكتورة منال عوض الضوء على المشروعات الجارية والمنفذة بقطاع الشباب والرياضة بقيمة إجمالية ١٦٥.٥ مليون جنيه.

كما قامت بشرح أهم مشروعات قطاع الطرق والتنسيق الحضارى بتكلفة قدرها ٣٥٥ مليون جنيه، والتى يأتى أهمها خلال الفترة الحالية تطوير ورفع كفاءة طريق كورنيش النيل والدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية" وحديقة بنت الشاطئ بمدينة دمياط، وأيضاً سوقي السمك و العطارين، وما تم تنفيذه من مشروعات تطوير بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط بمدن كفر سعد و فارسكور وميت أبوغالب والسرو.



وأضافت "المحافظ" أنه ومع الانتهاء من مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر و تسكين قاطنى تلك المنطقة بالوحدات السكنية بالمشروع، تم الإعلان عن محافظة دمياط خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، كما تحدثت عن مخطط تطوير المناطق غير المخططة بتكلفة قدرها ٢٥٨ مليون جنيه وذلك لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية و الفرعية وانارتها وإعادة تطوير المرافق و إقامة شبكات مكافحة حريق، اما بالنسبة لخطة تطوير الأسواق تم إنشاء ٣ أسواق حضارية "سوقا النيل الحضارى و ٥١ بمدينة رأس البر وسوق فارسكور الحضارى" ورفع كفاءة سوق الجملة بشطا، منوهة الى أنه تم افتتاح مشروع مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج بعد توقف دام عدة سنوات بتكلفة إجمالية ١٣ مليون جنيه.



وذكرت "المحافظ" أنه تم تنفيذ الكثير من المبادرات لدعم قطاع الأثاث وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن خاصة مع وجود اكبر كيان متكامل لصناعة الأثاث فى الشرق الأوسط "مدينة دمياط للأثاث"، حيث تم الانتهاء من تأثيث مشروع بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية وفقاً للبروتوكول المبرم مع المنطقة الشمالية العسكرية، وكذا عقد اتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتأثيث ٢٠٠٠ وحدة سكنية بمشروع إسكان أهالى المناطق العشوائية "معًا والسلام والمحروسة "،و الاشتراك فى ١٩ معرضا بعدد من محافظات الجمهورية.



وتطرقت "محافظ دمياط" خلال اللقاء للحديث عن أول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا "شتيجنبرجر" باللسان بمدينة رأس البر والذى كان يُعد احد المشروعات المتعثرة منذ عام ٢٠١١، و افتتحه رئيس الجمهورية عام ٢٠١٩، وأشارت أيضاً إلى إنشاء موقفين لسيارات الأجرة بمنطقتى شطا وعزب النهضة.

وتناولت المحافظ أكبر مشروع تنموى تشهده محافظة دمياط خلال الفترة الحالية وهو "مجزر آلى ومحجر صحى وكوكر لتدوير المخلفات الحيوانية" الذى يأتى ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لخدمة وتنمية إنتاج اللحوم ومصنعاتها والحفاظ على صحة المواطن، كما أكدت أن محافظة دمياط كانت أولى المحافظات التى حققت من كافة الإجراءات بملف تقنين أراضى الدولة، متحدثة أيضاً عن ما تم تحقيقه من مبادرات بالشراكة مع الجهات و المنظمات الدولية والتى يأتى أهمها الاتفاق على إنشاء مدرسة صناعية فنية بمدينة دمياط للأثاث تحت إشراف معهد دون بوسكو، لاتاحة الخبرات الإيطالية فى مجالات تصنيع الأثاث وميكانيكا السفن و التكييف، وكذا إنشاء مشروع معالجة صرف صحي بقرية طبل، وأيضاً برنامج "حيّنا" المقرر البدء فى تنفيذه بالشعراء وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، وأيضاً تنفيذ مشروع "المدينة الصديقة للنساء" بمدينة عزبة البرج بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة و بمنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women والذى شهد افتتاح كبير مطلع الأسبوع الماضي، حيث يهدف المشروع إلى إتاحة كافة الخدمات للمرأة و تمكينهم إجتماعيًا واقتصاديًا، بالإضافة إلى ما تم تحقيقه بالتعاون مع المجتمع المدنى لتنفيذ أعمال تطوير بمختلف المناطق خاصة بمدينة رأس البر و أيضاً تنفيذ مشروع المدن الملونة بمدينة رأس البر.



ونوهت "الدكتورة منال عوض "فى حديثها حول المشروعات المستقبلية و المتعثرة و جهود المحافظة مع نواب البرلمان لاستكمال مستشفى الأمراض النفسية والادمان بمدينة دمياط الجديدة و تطوير استاد دمياط و ما يتطلبه هذان الملفان من دعم لاستكمالهما.



من جانبه،، أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الزيارة تستهدف التقصى الميدانى والتى بدأ تنفيذها منذ ٦ سنوات، لمناقشة عدد من الموضوعات و تجميع بنية معلوماتية من خلال إلقاء الضوء على عدد من المشروعات لابداء الملاحظات الضرورية وتحقيق التعاون لخدمة المواطن بشكل رئيسي وتماشيًا مع خطة الدولة نحو التنمية المستدامة، وتعليقًا على ما قدمته محافظ دمياط من عرض للمشروعات الجارية و المنفذة بالمحافظة.

وأشاد بما تم تحقيقه من جهود حثيثة بكافة القطاعات لتصبح دمياط قاطرة للتنمية المستدامة و الشاملة، كما أثنى على جهود سيادتها للشراكة مع المنظمات الدولية لتدعيم المحافظة بإعتمادات مالية تستهدف تنفيذ مبادرات تخدم أبناء المحافظة.



وعلى جانب آخر،، أشاد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة دمياط بجهود الدكتورة منال عوض، التى لمستها كافة المناطق بالمحافظة مما حقق طفرة كبيرة وتحول كامل على أرض الواقع و حرصها على التعاون مع أعضاء البرلمان لخدمة أبناء المحافظة.

وفى ختام اللقاء،، اهدت "محافظ دمياط" درع المحافظة الى رئيس لجنة الإدارة المحلية تقديرًا لجهوده وحرصه على متابعة المشروعات الجارية بالمحافظة.