المستشارة الأممية: الالتزام بدعم الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، التزام الأمم المتحدة بدعم جميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد، وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن وتلبية تطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي ممن سجلوا للتصويت للانتخابات.

وانتهت فجر اليوم الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المتعلقة بالمسار الدستوري الليبي.

وقالت وليامز، عبر حسابها بموقع "تويتر"، إن اللجنة المشتركة "أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي"، مشيرة إلى أن "الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات".

ودعت وليامز رئاستي المجلسين للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة ، معبرة عن شكرها لجمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً على حسن استضافتهم أثناء جولات المحادثات الثلاثة في القاهرة.

كما توجهت بالشكر أيضا لأعضاء المجلسين على جهودهم لحل خلافاتهم بشأن عدد من النقاط، قائلة "يستحق الشعب الليبي المثل من قياداتهم. وأود أن أشيد بموظفي المجلسين على تفانيهم".

وتتكون اللجنة من 24 عضوا، بالمناصفة بين المجلسين، وشرعت في أبريل الماضي في أولى جولات اجتماعاتها، وعقدت الجولة الثانية في مايو الماضي.

وخلصت الجولات الثلاث إلى اتفاق على 180 نصا من مواد مسودة الدستور المقدمة من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سنة 2017، فيما يبدو أن الخلاف مازال قائما على باقي المواد، خاصة المتعلق منها بشروط الترشح لرئاسة الدولة.