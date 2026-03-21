مهاجم الجيش الملكي: التأهل التاريخي هدية للجماهير المغربية

قال يوسف الفحلي، مهاجم الجيش الملكي، في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس"، إنه يوجه الشكر لإدارة النادي وجماهيره وزملائه في الفريق، إلى جانب الجهازين الفني والإداري، بعد تحقيق فوز وتأهل وصفه بالتاريخي.

وأكد الفحلي أن الفريق سيواصل المنافسة بقوة على اللقب، مشيرًا إلى أن هذا التأهل يُعد هدية للجماهير المغربية، مضيفًا: "كنا رجالا داخل الملعب، ولدينا إصرار كبير على التتويج باللقب للمرة الثانية".

واختتم تصريحاته بالتعبير عن طموح هذا الجيل في منح نادي الجيش الملكي اللقب الثاني في تاريخه.

وكان الجيش الملكي قد فاز 2-1 على ملعب الدفاع الجوي اليوم السبت، بعدما كان الفريقان قد تعادلا في مباراة الذهاب بنتيجة 1-1.