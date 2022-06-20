توريد 625 ألف طن في موسم حصاد القمح بالشرقية

واصلت صوامع وشون محافظة الشرقية، عملها في استقبال القمح من الموردين والمزارعين من مختلف مراكز المحافظة، والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة معدة ومجهزة لاستقبال المحصول الاستراتيجي الأول في مصر.



أوضح محافظ الشرقية، في بيان اليوم الاثنين، أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 398 طن و660 كيلو قمح، وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 625 ألف و73 طن و442 كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 625 ألف و472 طن و102 كيلو قمح.



وأشار محافظ الشرقية إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألف و 222 فدان.