العاهل السعودي وولي عهده يعزيان في وفاة الرئيس الإيراني

بعث العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، برقيتي عزاء ومواساة لرئيس السلطة التنفيذية الإيرانية بالإنابة محمد مخبر، في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (وسا ) عن الملك سلمان قوله :"علمنا بنبأ وفاة الرئيس رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومرافقيه، وإننا إذ نبعث لكم ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته".

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية مماثلة، لرئيس السلطة التنفيذية بالإنابة محمد مخبر ، معبرا فيها عن أحر التعازي، وأصدق المواساة.